Огненная месть: мужчина сжег машину, которая его напугала

На осуществление задуманного ему понадобился месяц.

Житель Жигулевска Самарской области сжег BMW, которая напугала его во дворе.

Инцидент произошел прошлым летом. В июле 2022 года на дворовой территории машина резко выехала перед 32-летним мужчиной, а тот упал в попытке увернуться. Он запомнил автомобиль и, найдя его в одном из дворов спустя месяц, поджег.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который уже признался в содеянном. Дело передано в суд. Ущерб составил более миллиона рублей.

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Источник: МВД Медиа

Фото: пожарная служба Schleiz, пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области