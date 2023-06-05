Во Владимирской области град завалил трассу сломанными деревьями (видео)

В минувшие выходные выезд на природу или дачу для многих автомобилистов в регионе обернулся настоящим злоключением.

Виной тому дожди с грозами, обрушившиеся на трассу Судогда – Муром 3 июня. Гроза (подобная той, что совсем недавно прокатилась по Хабаровскому краю) сопровождалась очень сильным ветром и крупным градом – судя по видео, некоторые градины были размером с абрикос.

В какой-то момент выпадение осадков превратилось в настоящую бомбардировку, залпы которой снижали видимость до нуля и заставляли автомобилистов останавливаться и ждать своей участи.

Град срывал с деревьев ветки, ветер валил целые стволы. В результате дорога Судогда – Муром местами оказалась завалена, машины едва могли проехать по одной полосе.

Сообщается, что аварийные бригады оперативно ликвидировали последствия шторма.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Главная дорога

Фото: скриншот видео VK