Во Владимирской области град завалил трассу сломанными деревьями (видео)
Виной тому дожди с грозами, обрушившиеся на трассу Судогда – Муром 3 июня. Гроза (подобная той, что совсем недавно прокатилась по Хабаровскому краю) сопровождалась очень сильным ветром и крупным градом – судя по видео, некоторые градины были размером с абрикос.
В какой-то момент выпадение осадков превратилось в настоящую бомбардировку, залпы которой снижали видимость до нуля и заставляли автомобилистов останавливаться и ждать своей участи.
Град срывал с деревьев ветки, ветер валил целые стволы. В результате дорога Судогда – Муром местами оказалась завалена, машины едва могли проехать по одной полосе.
Сообщается, что аварийные бригады оперативно ликвидировали последствия шторма.
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Источник: Главная дорога
Фото: скриншот видео VK
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