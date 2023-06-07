Стало известно, сколько авто продал «Москвич» с момента запуска производства

Обновленный завод был запущен в декабре 2022 года.

В конце прошлого года возрожденный завод «Москвич» начал продажи первой модели, собранной на конвейере крупноузловым методом. На сегодняшний день реализовано почти 2,5 тыс. автомобилей. Как пояснили в компании, статистика отражает именно продажи и не учитывает данные по постановке авто на учет в ГИБДД.

Сейчас на рынке предлагается бензиновая версия «Москвич 3» на МКП или с вариатором, а также электрическая «Москвич 3е». В июне 2023 года машины подорожали, стоимость увеличилась на 22-58 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Напомним, по планам на 2023 год автозавод «Москвич» рассчитывает выпустить порядка 50 тыс. автомобилей. Среди основных потребителей в компании называют сервисы такси и каршеринга.

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Источник: Autonews

Фото: Москвич