#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стало известно, сколько авто продал «Москвич» с момента запуска производстваСтало известно, сколько авто продал «Москвич» с момента запуска производства
Обновленный завод был запущен в декабре 2022...
Где не проедет, там проплывет: представлен вездеход МАЗМАНГде не проедет, там проплывет: представлен вездеход МАЗМАН
Снегоболотоход МАЗМАН на выставке СТТ благодаря...
«Газпромнефть - СМ» представила высокотехнологичную продукцию на международном форуме«Газпромнефть - СМ» представила высокотехнологичную продукцию на международном форуме
«Газпромнефть - смазочные материалы» поделилась...

Стало известно, сколько авто продал «Москвич» с момента запуска производства

Обновленный завод был запущен в декабре 2022 года.

За РулемЗа сетку в бампере можно получить штраф

В конце прошлого года возрожденный завод «Москвич» начал продажи первой модели, собранной на конвейере крупноузловым методом. На сегодняшний день реализовано почти 2,5 тыс. автомобилей. Как пояснили в компании, статистика отражает именно продажи и не учитывает данные по постановке авто на учет в ГИБДД.

Сейчас на рынке предлагается бензиновая версия «Москвич 3» на МКП или с вариатором, а также электрическая «Москвич 3е». В июне 2023 года машины подорожали, стоимость увеличилась на 22-58 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемСамая забавная реклама автомобилей в истории (+опрос)За РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Напомним, по планам на 2023 год автозавод «Москвич» рассчитывает выпустить порядка 50 тыс. автомобилей. Среди основных потребителей в компании называют сервисы такси и каршеринга.

Источник: Autonews

Фото: Москвич

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0