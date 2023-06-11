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Джиперы в деле: 36-тонная фура застряла в кювете (видео)

Очередная история на тему «Куда приводят навигаторы» приключилась в Серпухове.

За РулемВодитель грузовика снимал тент с грузовика, стоя под ЛЭП... Зря!

Дальнобойщик из Киргизии доверился проложенному электроникой курсу и угодил в ловушку на узком участке дороги. Надо сказать, что тема в среде водителей грузовиков действительно наболевшая: все больше шоферов доверяют спутниковой навигации, которая пока недостаточно тонко учитывает нюансы грузовой техники.

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К счастью, в описываемом случае на помощь подоспели местные джиперы. Они создали систему тросов и блоков, которая позволила с помощью всего двух полноприводников вызволить фуру Volvo весом в 36 тонн.

В комментарии к видео скептики утверждают, что видео похоже на постановочное и рекламное, а сама ситуация очень простая и не требует больших усилий для разрешения.

Тут подключились сами участники событий – показав фото с места событий, они рассказали, что оба задних колеса грузовика были вне дороги, межколесная блокировка не работала, а шофер, прежде чем дождался помощи, просидел в фуре два дня…

Источник: Дальнобойщики

Фото: скриншот видео VK

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За РулемИннокентий Кишкурно
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