Джиперы в деле: 36-тонная фура застряла в кювете (видео)

Очередная история на тему «Куда приводят навигаторы» приключилась в Серпухове.

Дальнобойщик из Киргизии доверился проложенному электроникой курсу и угодил в ловушку на узком участке дороги. Надо сказать, что тема в среде водителей грузовиков действительно наболевшая: все больше шоферов доверяют спутниковой навигации, которая пока недостаточно тонко учитывает нюансы грузовой техники.

К счастью, в описываемом случае на помощь подоспели местные джиперы. Они создали систему тросов и блоков, которая позволила с помощью всего двух полноприводников вызволить фуру Volvo весом в 36 тонн.

В комментарии к видео скептики утверждают, что видео похоже на постановочное и рекламное, а сама ситуация очень простая и не требует больших усилий для разрешения.

Тут подключились сами участники событий – показав фото с места событий, они рассказали, что оба задних колеса грузовика были вне дороги, межколесная блокировка не работала, а шофер, прежде чем дождался помощи, просидел в фуре два дня…

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Источник: Дальнобойщики

Фото: скриншот видео VK