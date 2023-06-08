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Новые Lexus GX и TX показали лицо

Премьера новых моделей пройдет 9 июня в США.

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Новый GX будет делить платформу TNGA-F с Toyota Land Cruiser 300 и радикально отличаться от прошлого поколения как внешне, так и по технической части. Впрочем, основываясь на имеющейся информации, можно судить лишь о внешности. На фотографиях видны рельефный капот, фонарь во всю ширину кузова и практически вертикальные боковины. Согласно слухам, GX получит гибридную силовую установку, как у Sequoia, а также новый базовый двигатель взамен безальтернативного нынешнего 4,6 V8.

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Второй новинкой на премьере станет абсолютно новый Lexus TX. Этот кроссовер построен на базе TNGA-K с поперечным расположением двигателя, Макферсонами спереди и многорычажкой сзади. На этой же платформе базируется Toyota Grand Highlander. В США будет предложено три версии: TX350, TX500h и TX550h+. Первая получит бензиновый турбомотор объемом 2.4 л, вторая – установку Hybrid Max от кросс-седана Crown, а третья, скорее всего, окажется подзаряжаемым гибридом.

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Источник: Lexus USA Newsroom

Фото: Lexus

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