В продаже появился обновлённый CFMOTO 250SR 2023 года
Фактически 250SR – это обычный дорожник в обличье спортбайка. Такое сочетание пришлось публике по душе, и данная модель была в топах по продажам в весовой категории до 250 см3, получая сугубо положительные отзывы владельцев.
Обновленная модель будет иметь две версии: с «классическим» маятником или консолью. Первая версия попроще и подешевле, она будет стоить 19980 юаней (около 220.000 рублей). Вторая же является более продвинутой, ее цена 21580 юаней (около 240.000 рублей).
Что касается мотора, то это вес тот же одноцилиндровый двигатель EFI с жидкостным охлаждением. Объем составляет 249 см³, мощность 29 л.с., крутящий момент 22,5 Н*м. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой коробкой передач с проскальзывающим сцеплением.
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Источник, фото: Журнал "Мото"
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