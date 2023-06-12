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В продаже появился обновлённый CFMOTO 250SR 2023 года

CFMOTO выпустила свежую версию модели 250SR, впервые увидевшую свет еще в 2019 году.

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Фактически 250SR – это обычный дорожник в обличье спортбайка. Такое сочетание пришлось публике по душе, и данная модель была в топах по продажам в весовой категории до 250 см3, получая сугубо положительные отзывы владельцев.

Обновленная модель будет иметь две версии: с «классическим» маятником или консолью. Первая версия попроще и подешевле, она будет стоить 19980 юаней (около 220.000 рублей). Вторая же является более продвинутой, ее цена 21580 юаней (около 240.000 рублей).

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За Рулем
За Рулем

Что касается мотора, то это вес тот же одноцилиндровый двигатель EFI с жидкостным охлаждением. Объем составляет 249 см³, мощность 29 л.с., крутящий момент 22,5 Н*м. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой ​​коробкой передач с проскальзывающим сцеплением.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник, фото: Журнал "Мото"

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За РулемЛежнин Роман
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