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На Hyundai и Kia подали в суд за «небрежность»На Hyundai и Kia подали в суд за «небрежность»
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На Hyundai и Kia подали в суд за «небрежность»

Это сделали власти Нью-Йорка, где зафиксировано резкое число краж автомобилей этих брендов.

За РулемНовый способ защитить автомобиль от угона – веселый!

Власти Нью-Йорка считают, что Hyundai Motor и ее дочерняя компания Kia проявили техническую небрежность, которая повлекла резкий рост угонов в мегаполисе.

Корейские компании обвиняются в том, что с 2011 по 2022 год не устанавливали стандартные противоугонные устройства (иммобилайзеры) на большинство своих автомобилей.

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Это «открыло шлюзы для угона транспортных средств, криминала, безрассудного вождения и общественного вреда», что усугубилось видеороликами на TikTok с «руководствами», как угонять автомобили, в которых нет иммобилайзеров.

Самый густонаселенный город США присоединился к нескольким другим крупным городам, которые подали аналогичные иски к Hyundai и Kia за кражи, включая Балтимор, Кливленд, Милуоки, Сан-Диего и Сиэтл.

За четыре месяца 2023 года количество краж автомобилей этих марок выросло почти в 10 раз. При этом количество угонов BMW, Ford, Honda, Mercedes, Nissan и Toyota, напротив, сократилось.

Почему компании не стали оборудовать машины стандартными противоугонками – загадка. Юристы утверждают, что это нетипичная для автопроизводителей ситуация.

По словам адвокатов владельцев, это коснулось 9 миллионов владельцев транспортных средств в США.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Reuters

Фото: Unsplash

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За РулемАлексеева Елена
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