На Hyundai и Kia подали в суд за «небрежность»
Власти Нью-Йорка считают, что Hyundai Motor и ее дочерняя компания Kia проявили техническую небрежность, которая повлекла резкий рост угонов в мегаполисе.
Корейские компании обвиняются в том, что с 2011 по 2022 год не устанавливали стандартные противоугонные устройства (иммобилайзеры) на большинство своих автомобилей.
Это «открыло шлюзы для угона транспортных средств, криминала, безрассудного вождения и общественного вреда», что усугубилось видеороликами на TikTok с «руководствами», как угонять автомобили, в которых нет иммобилайзеров.
Самый густонаселенный город США присоединился к нескольким другим крупным городам, которые подали аналогичные иски к Hyundai и Kia за кражи, включая Балтимор, Кливленд, Милуоки, Сан-Диего и Сиэтл.
За четыре месяца 2023 года количество краж автомобилей этих марок выросло почти в 10 раз. При этом количество угонов BMW, Ford, Honda, Mercedes, Nissan и Toyota, напротив, сократилось.
Почему компании не стали оборудовать машины стандартными противоугонками – загадка. Юристы утверждают, что это нетипичная для автопроизводителей ситуация.
По словам адвокатов владельцев, это коснулось 9 миллионов владельцев транспортных средств в США.
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Источник: Reuters
Фото: Unsplash
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