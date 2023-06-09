Новые штрафы для LCV вступят в силу 1 сентября

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Согласно постановлению правительства № 837, ужесточается контроль езды на шинах, не соответствующих сезону. Таким образом, те, кто продолжает ездить на зимних шипованных шинах летом (июнь, июль, август), и летние колеса использует зимой (декабрь, январь, февраль), будут оштрафованы на 500 рублей.

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Еще одним нарушением является использование в фарах и фонарях ламп, не соответствующих тем, которые указаны в эксплуатационной документации. За это нарушение также придется выложить 500 рублей. Как основание для наказания указан и неработающий штатный автокорректор. Правовая норма вступает в силу с 1 сентября.

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Источник: Журнал «Рейс»

Фото: АГН «Москва»

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За РулемЛежнин Роман
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