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Нью-Йорк погрузился во мрак: смог от лесных пожаров накрыл городНью-Йорк погрузился во мрак: смог от лесных пожаров накрыл город
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Нью-Йорк погрузился во мрак: смог от лесных пожаров накрыл город

Густой дым от огромных лесных пожаров, полыхающих по всей Канаде, в среду достиг Нью-Йорка.

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Распространение более 400 очагов лесных пожаров в Канаде вызвало смещение облака дыма на юг, а погодные условия поспособствовали распространению облака дыма на сотни километров вглубь США, окутав густой дымкой города на северо-востоке от Нью-Йорка до Мэриленда. Смог настолько плотный, что Федеральное авиационное управление (FAA) было вынуждено замедлить или прекратить полеты. Департамент охраны окружающей среды штата Нью-Йорк выпустил рекомендацию о качестве воздуха для здоровья до четверга включительно. По оценкам специалистов, во вторник качество воздуха в Нью-Йорке было худшим в мире и осталось таким в среду.

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Около тысячи жителей уже обратились с жалобами на проблемы с дыханием в медицинские учреждения города. Власти прогнозируют еще как минимум один день жизни в таких условиях. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс назвал ситуацию «беспрецедентной».

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Источник: New York Daily

Фото: AP Photo/Yuki Iwamura

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За РулемЛежнин Роман
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