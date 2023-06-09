Грузовики из Китая с доставкой на дом

Крупная партия магистральных тягачей успешно ввезена в Россию и передана заказчикам усилиями компании Delko.

Транспортная компания Delko планирует и дальше заниматься доставкой китайских тягачей и в перспективе выйти на объем доставки коммерческой техники в 30 тыс. единиц. В настоящее время Delko перегоняет грузовики известных китайских брендов, таких как Sitrak, HOWO, Foton и других.

Машины завозятся своим ходом под управлением опытных водителей, прошедших дополнительное обучение. Они принимают и инспектируют закупленную заказчиком технику в международном автомобильном пункте пропуска Маньчжурия – Забайкальск. В течение максимум двух недель технику доставляют клиентам в любую точку России. Заказчику доступно круглосуточное отслеживание местонахождения груза.

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Источник и фото: Журнал "Рейс"