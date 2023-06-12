#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В Москве возводят уже третий парк для зарядки электробусовВ Москве возводят уже третий парк для зарядки электробусов
С помощью 13 ультрабыстрых зарядок (каждая на 6...
Опытный минивэн из 80-х - что с ним было не так?Опытный минивэн из 80-х - что с ним было не так?
Ничего похожего у нас доселе не производили, да...
Машине в жару тоже не сладко: какие детали страдают больше всегоМашине в жару тоже не сладко: какие детали страдают больше всего
Чтобы избежать поломок, необходимо вовремя...

Машине в жару тоже не сладко: какие детали страдают больше всего

Чтобы избежать поломок, необходимо вовремя проводить проверку и техобслуживание машины.

За РулемТри способа проверить, есть ли подушки безопасности в подержанном авто

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр обратил внимание, что жаркая погода может негативно сказаться на некоторых деталях автомобиля. В «группе риска» - система охлаждения двигателя, тормоза и кондиционер.

Эксперт отметил, что именно в жару лопаются патрубки, заклинивает термостат или случается перегрев двигателя из-за загрязненного радиатора.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемРалли «Шелковый путь»: взгляд до стартаЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

В жаркую летнюю погоду повышенную нагрузку испытывает компрессор кондиционера, датчики, подшипники и приводной ремень, уточнил Хайцеэр.

Кроме того, из-за кипения тормозной жидкости могут возникнуть проблемы с тормозами.

Чтобы избежать поломок эксперт советует уделить больше внимания этим агрегатам и вовремя проводить их обслуживание.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Газета.ru

Фото: depositphotos.com

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемПономарева Дарина
Количество просмотров 1
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0