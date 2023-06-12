Машине в жару тоже не сладко: какие детали страдают больше всего
Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр обратил внимание, что жаркая погода может негативно сказаться на некоторых деталях автомобиля. В «группе риска» - система охлаждения двигателя, тормоза и кондиционер.
Эксперт отметил, что именно в жару лопаются патрубки, заклинивает термостат или случается перегрев двигателя из-за загрязненного радиатора.
В жаркую летнюю погоду повышенную нагрузку испытывает компрессор кондиционера, датчики, подшипники и приводной ремень, уточнил Хайцеэр.
Кроме того, из-за кипения тормозной жидкости могут возникнуть проблемы с тормозами.
Чтобы избежать поломок эксперт советует уделить больше внимания этим агрегатам и вовремя проводить их обслуживание.
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Источник: Газета.ru
Фото: depositphotos.com
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