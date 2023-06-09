Глава АВТОВАЗа улучшил прогнозы по российскому авторынку в 2023 году
Ситуация с продажами развивается по оптимистическому сценарию.
В 2023 году на российском авторынке будет реализовано 875 тыс. легковых и легких (LCV) автомобилей. Такими прогнозами в кулуарах выставки «Евразия – наш дом» поделился президент АВТОВАЗа Максим Соколов.
Ранее сообщалось, что российский автоконцерн планирует в этом году выпустить чуть более 400 тыс. автомобилей, что позволит ему занять около 50% рынка.
Отметим, что в декабре прошлого года на АВТОВАЗе оценивали авторынок легковых и легких машин в стране на уровне 800 тыс. в 2023 году.
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Источник: Прайм
Фото: «За рулем»
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