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«ПРОдвижение БЕЗопасности» – фокус на основные факторы ДТП«ПРОдвижение БЕЗопасности» – фокус на основные факторы ДТП
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«ПРОдвижение БЕЗопасности» – фокус на основные факторы ДТП

Новый взгляд на культуру и безопасность дорожного движения представляет социальная кампания, стартовавшая 8 июня 2023 года.

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Старт проекту дали представители МВД РФ, ФКУ «Дирекция программы ПБДД», Минтранса, Минпросвещения и общественной организации «Юные инспекторы движения». Кампания направлена на привлечение внимания населения к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике.

Авторы указывают, что ранее акцент делался на профилактике и предотвращении отдельных видов ДТП. А новый проект станет инструментом формирования культуры и законопослушного поведения всех без исключения участников дорожного движения.

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«Особое внимание в кампании будет уделено детям и подросткам, ведь маленькие пешеходы – наиболее уязвимая и незащищенная группа», – считает Юлия Костыряченко, замдиректора Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения.

Предполагается, что в эфире ряда телеканалов («Россия-1», «ТВ Центр», «СоловьевLive», «Карусель») появятся информационные ролики, телевизионные программы и видеорубрики в прямом эфире.Ожидается тематическая интеграция в самую рейтинговую программу о здоровье «О самом главном».

Проект прозвучит и на радио: размещение аудиороликов, конкурсов и циклов программ запланировано на четырех радиостанциях. Охватят и интернет: онлайн-кинотеатры, новостные сайты и тематические автомобильные порталы. Кроме того, тема дорожной безопасности будет развиваться и благодаря лидерам общественного мнения.

Кроме того, в 40 субъектах РФ в ближайшие месяцы пройдут сотни мероприятий. Работа с участниками дорожного движения будет вестись в местах массового нахождения граждан на закрытых площадках или прилегающих к ним территориях и открытых площадках, автошколах, АЗС, в образовательных учреждениях и детских оздоровительных лагерях.

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Фото: depositphotos.com

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