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В Нижнем Тагиле заметили мотоциклиста-супергероя

И даже не одного. Что это – съемки фильма?

За РулемБоитесь самокатов? Нашлось кое-что пострашнее

В Нижнем Тагиле засняли на видео необычного мотоциклиста. Байкер ехал в костюме Бэтмена. Перепутать было невозможно: на нем был надет характерный черный костюм с плащом, на голове – шлем с прорезями для рта и глаз, а также знаменитыми «ушами». Мотоцикл также соответствовал необычному костюму мотоциклиста и выглядел довольно необычно.

Но и это еще не все: следом проехал еще один бампер, на голове которого красовался шлем в форме черепа, характерного для другого персонажа комиксов – Призрачного гонщика.

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Можно было бы подумать, что снимают какой-то фильм, но камер нигде не было видно, да и одежда на втором байкере была довольно обычной.

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Источник: Telegram-канал «Екатеринбург №1»

Фото: Verge Motorcycle

Видео: Интересный Екатеринбург

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За РулемПшенин Владимир
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