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Новая Lada Vesta до конца 2023 года получит два новых цвета

Автомобили появились в продаже на прошлой неделе.

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До конца текущего года Lada Vesta NG будет окрашиваться в два новых цвета. В продаже появятся автомобили в коричневом цвете и в платине, сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

«До конца года у Lada Vesta NG в общей сложности будет пять цветов: белый, черный, серебро, платина и коричневый», – конкретизировал глава российского автоконцерна.

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Новые Vesta появились у дилеров 9 июня. Цветовая гамма пока ограничена тремя цветами – белым, черным и серебряным.

При этом Максим Соколов добавил, что АВТОВАЗ готов и дальше расширять цветовую гамму моделей. Но новых красок компания ждет от производителей лакокрасочных материалов. Необходимо, чтобы разработанные ими пигменты без потери качества сочетались с базовыми красками, с которыми работает АВТОВАЗ, уточнил Соколов.

Источник: РИА Новости

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