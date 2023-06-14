Топ-менеджеры БЕЛАЗа и МТЗ обвиняются в получении взяток
В получении взяток в особо крупном размере обвиняются главный конструктор БЕЛАЗа и заместитель генерального директора Минского тракторного завода. Источник из зала суда сообщает, что всего в деле фигурируют семь должностных лиц указанных промышленных гигантов.
Среди руководства МТЗ это заместитель главного директора Сергей Сиротенко, заместители технического директора МТЗ Сергей Гончаров и Анатолий Кандратович, а также главный технолог Александр Лебедев.
Из белазовского руководства в фигурантах оказались начальник инструментального производства Валерий Гулаков, инженер по инструменту Светлана Радзивил и генеральный конструктор Олег Степук.
А в даче взяток обвиняется вице-председатель совета директоров швейцарской компании Swiss Trading Group AG SWITG Сергей Иоков.
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Источник: belta.by
Фото: Depositphotos.com
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