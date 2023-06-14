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Топ-менеджеры БЕЛАЗа и МТЗ обвиняются в получении взяток

В Минске идет суд по делу о коррупции в руководстве крупнейших машиностроительных предприятий Белоруссии.

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В получении взяток в особо крупном размере обвиняются главный конструктор БЕЛАЗа и заместитель генерального директора Минского тракторного завода. Источник из зала суда сообщает, что всего в деле фигурируют семь должностных лиц указанных промышленных гигантов.

Среди руководства МТЗ это заместитель главного директора Сергей Сиротенко, заместители технического директора МТЗ Сергей Гончаров и Анатолий Кандратович, а также главный технолог Александр Лебедев.

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Из белазовского руководства в фигурантах оказались начальник инструментального производства Валерий Гулаков, инженер по инструменту Светлана Радзивил и генеральный конструктор Олег Степук.

А в даче взяток обвиняется вице-председатель совета директоров швейцарской компании Swiss Trading Group AG SWITG Сергей Иоков.

Источник: belta.by

Фото: Depositphotos.com

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