Сервисы жалуются на сложности с запчастями для китайских авто

Для некоторых моделей запасы не превышают 20–30% от необходимого.

Дефицит касается прежде всего новых для российского рынка марок, к которым относятся, например, Jetour, Dongfeng, Tank. Склады станций техобслуживания заполнены запчастями лишь на 20–30%, сообщили представители отрасли.

К «старым» моделям и брендам, обосновавшимся в России уже давно (Chery, Haval, Geely), запчасти есть. При этом пропорционально росту продаж китайских транспортных средств растет и потребность в деталях.

Препятствием для стабильного ввоза запчастей стала, в частности, перегруженность железнодорожных путей, считают эксперты.

На сроках и качестве ремонта китайских авто также может сказываться специфика китайских производителей — конструкции часто меняются, а об изменениях они не сообщают, поэтому закупленные детали зачастую не подходят. Электронных каталогов с подбором по VIN-номеру нет, все в pdf-формате. На китайские машины часто нет мануалов. Нет и точной технической информации, какая деталь установлена на том или ином автомобиле.

По оценкам специалистов, скорость и объемы доставки китайских комплектующих и цены вряд ли нормализуется раньше, чем через три года.

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Источник: «Известия»

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