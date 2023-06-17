Новое поколение Toyota Land Cruiser Prado: что о нем известно
Автомобиль должен появиться в 2024 году.
Так как автомобиль всегда был ближайшим родственником Lexus GX, можно ожидать, что новинка будет похожа на недавно представленный внедорожник люксовой марки.
Иначе говоря, нас ожидает более рубленый и брутальный дизайн, в основе останется рама, а под капотом окажется бензиновый турбированный V6.
По некоторым данным, новый рамник избавится от приставки Prado и будет называться просто Land Cruiser.
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Источник: Carscoops
Фото: Carscoops
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