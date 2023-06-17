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Новое поколение Toyota Land Cruiser Prado: что о нем известно

Автомобиль должен появиться в 2024 году.

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Так как автомобиль всегда был ближайшим родственником Lexus GX, можно ожидать, что новинка будет похожа на недавно представленный внедорожник люксовой марки.

Иначе говоря, нас ожидает более рубленый и брутальный дизайн, в основе останется рама, а под капотом окажется бензиновый турбированный V6.

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По некоторым данным, новый рамник избавится от приставки Prado и будет называться просто Land Cruiser.

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Источник: Carscoops

Фото: Carscoops

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