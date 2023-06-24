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Новый Geely вместо Toyota и Hyundai – цены

Автомобиль уже поступил в продажу и предлагается с 181-сильным двигателем.

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В Китае начались продажи компактного седана Geely Xingrui Swinging Edition. Эта модель может конкурировать с такими автомобилями, как Toyota Corolla или Hyundai Elantra, но будет отличаться от них более мощным двигателем.

Автомобиль получил новый дизайн решетки радиатора с вертикальными полосками, напоминающими водопад, и черным логотипом посередине. По бокам расположены узкие фары.

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Задние фонари соединены хромированной полоской, а ниже видны два патрубка выхлопной системы, говорящие о том, что этот седан мощнее некоторых своих конкурентов.

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Салон седана обит мягкой кожей – сиденья, дверные панели и даже крыша. Автомобиль оснащен системой Geely Galaxy OS, которая поддерживает интеллектуальное голосовое управление и обновляет свое ПО онлайн.

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Стоимость Geely Xingrui Swinging Edition в Китае составляет от 108 700 до 114 700 юаней, что в переводе на наши деньги примерно 1,28-1,35 млн рублей.

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Но надо отметить, что если автомобиль будет поставляться в Россию (официально или по схеме параллельного импорта), то его стоимость увеличится в полтора-два раза.

Фото: Autohome.com.cn

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За РулемКирилл Панов
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