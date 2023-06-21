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Почти половина россиян не готова к использованию беспилотников

Кто будет виноват, если автономный автомобиль совершит ДТП? Беспилотники – это будущее или опасный тренд?

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По трассе М-11 «Нева» уже пошли беспилотные грузовики, однако многие простые россияне по-прежнему воспринимают наличие искусственного интеллекта (ИИ) в машине с настороженностью. Так, 48% не готовы установить искусственный интеллект в свою машину, говорится в исследовании группы «Альфастрахование».

Отмечается, что каждый четвертый респондент любит водить сам. При этом 27% опрошенных согласны использовать автопилот как функцию.

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Кроме того, почти 30% автомобилистов видят в автономном транспорте будущее, но еще около 32% видят опасность. И примерно столько же водителей считает, что беспилотники могут появиться на дорогах, но только после длительного тестирования.

А кто будет виноват, если автономная машина совершит ДТП с обычной? Из опрошенных 37,4% считает, что в этом случае вину следует возложить на производителя беспилотника. Но каждый третий считает, что виноват будет водитель.

Источник: ТАСС

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

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За РулемИннокентий Кишкурно
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