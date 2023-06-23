В Россию вернулся седан Chevrolet Cobalt

Дилеры просят за него всего 1,44 млн рублей.

Разработанный в Бразилии и при этом отлично зарекомендовавший себя в России седан Chevrolet Cobalt возвращается на отечественный рынок. Речь, разумеется, о параллельном импорте: источник указывает, что ознакомился с предложением на одной из специализированных площадок.

Это будут машины, поставляемые из Узбекистана, где Кобальт собирают с 2013 года. Вкратце напомним, Cobalt чуть выше и длиннее Весты, габариты его составляют 4479 х 1735 х 1514 мм при колесной базе 2620 мм. Под капотом мотор 1.5 (106 л.с.) в паре с 6-ступенчатой АКП.

Комплектация: кондиционер, электропривод зеркал, центральный замок, ABS+EBD, бортовой компьютер, обогрев заднего стекла, иммобилайзер, центральный замок.

Негусто, но кто-то вполне может предпочесть эту модель отечественной Весте.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube



Источник: Autonews

Фото: Chevrolet