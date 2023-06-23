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В Россию вернулся седан Chevrolet CobaltВ Россию вернулся седан Chevrolet Cobalt
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В Россию вернулся седан Chevrolet Cobalt

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Разработанный в Бразилии и при этом отлично зарекомендовавший себя в России седан Chevrolet Cobalt возвращается на отечественный рынок. Речь, разумеется, о параллельном импорте: источник указывает, что ознакомился с предложением на одной из специализированных площадок.

Это будут машины, поставляемые из Узбекистана, где Кобальт собирают с 2013 года. Вкратце напомним, Cobalt чуть выше и длиннее Весты, габариты его составляют 4479 х 1735 х 1514 мм при колесной базе 2620 мм. Под капотом мотор 1.5 (106 л.с.) в паре с 6-ступенчатой АКП.

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Комплектация: кондиционер, электропривод зеркал, центральный замок, ABS+EBD, бортовой компьютер, обогрев заднего стекла, иммобилайзер, центральный замок.

Негусто, но кто-то вполне может предпочесть эту модель отечественной Весте.

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Источник: Autonews

Фото: Chevrolet

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Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)

За РулемРыжиков Вячеслав
Chevrolet Cobalt  2017/ срок владения: 1 - 3 года

Достоинства:

Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.

Недостатки:

Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.

Комментарий:

Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.

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