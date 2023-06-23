Мазда сделала то, что не смог ё-мобиль

Характеристики новой установки на базе роторного двигателя впечатляют.

Идея использовать роторный двигатель для зарядки батарей, питающих электромоторы, хороша тем, что он может раскручиваться до 10 000 и более оборотов в минуту. Это идеальные показатели для использования его как генератора. То есть, эффективность роторного мотора для этой задачи в два раза выше, чем у обычного бензинового двигателя и в 4-5 раз выше, чем у дизеля.

Поэтому изначально в ё-мобиле планировалось использовать роторный двигатель. Но затем его заменили на обычный четырехтактный мотор, который шумно работал почти на максимальных оборотах, чтобы обеспечить электродвигатели током.

Но эту идею реализовала Mazda, собрав на базе роторного мотора уникальную гибридную силовую установку.

Первым ее получит кроссовер MX-30 e-SKYACTIV R-EV. Заряда в батарее емкостью 17,8 кВтч, которая питает электродвигатель мощностью 170 л.с., хватит на поездки до 85 км. Но благодаря роторному мотору это батарея будет очень быстро подзаряжаться прямо на ходу.

830-кубовый роторный двигатель запускается сам и работает как генератор. Благодаря ему запас хода кроссовера составляет более 600 км без подзарядки или дозаправки.

Сам роторный мотор, как рассказали в Mazda, на 15 кг легче, чем двухроторный агрегат Renesis, которым оснащался RX-8, и совершеннее, так как имеет непосредственный впрыск и систему рециркуляции отработавших газов.

Продажи нового Mazda MX-30 e-SKYACTIV R-EV начнутся в конце 2023 года.

Нужен новый Ford Mondeo? Мы знаем, где его взять, и знаем, в какую сумму он обойдется – новинка поступит в продажу 26 июня.

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото: Mazda