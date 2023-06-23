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Мазда сделала то, что не смог ё-мобиль

Характеристики новой установки на базе роторного двигателя впечатляют.

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Идея использовать роторный двигатель для зарядки батарей, питающих электромоторы, хороша тем, что он может раскручиваться до 10 000 и более оборотов в минуту. Это идеальные показатели для использования его как генератора. То есть, эффективность роторного мотора для этой задачи в два раза выше, чем у обычного бензинового двигателя и в 4-5 раз выше, чем у дизеля.

Поэтому изначально в ё-мобиле планировалось использовать роторный двигатель. Но затем его заменили на обычный четырехтактный мотор, который шумно работал почти на максимальных оборотах, чтобы обеспечить электродвигатели током.

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Но эту идею реализовала Mazda, собрав на базе роторного мотора уникальную гибридную силовую установку.

За Рулем

Первым ее получит кроссовер MX-30 e-SKYACTIV R-EV. Заряда в батарее емкостью 17,8 кВтч, которая питает электродвигатель мощностью 170 л.с., хватит на поездки до 85 км. Но благодаря роторному мотору это батарея будет очень быстро подзаряжаться прямо на ходу.

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830-кубовый роторный двигатель запускается сам и работает как генератор. Благодаря ему запас хода кроссовера составляет более 600 км без подзарядки или дозаправки.

Сам роторный мотор, как рассказали в Mazda, на 15 кг легче, чем двухроторный агрегат Renesis, которым оснащался RX-8, и совершеннее, так как имеет непосредственный впрыск и систему рециркуляции отработавших газов.

Продажи нового Mazda MX-30 e-SKYACTIV R-EV начнутся в конце 2023 года.

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Фото: Mazda

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За РулемКирилл Панов
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