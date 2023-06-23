#
Дача/отпускПараимпортШтрафыСделано в РФПро топливоС пробегомАвтоподставыПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)Новые возможностиПДД-задачкиСССРОСАГОШиныОтзывыВидеоДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ДТП в пробке: а вы попадали?ДТП в пробке: а вы попадали?
По статистике, этой неприятной участи не...
У «За рулем» появились стикеры в TelegramУ «За рулем» появились стикеры в Telegram
Медведь за рулем – это не только весело, но и...
Новый Skoda Superb – он станет последнимНовый Skoda Superb – он станет последним
Автомобиль получит бензиновые и дизельные...

Большинство водителей не считает машину источником удовольствия

Мы спросили наших читателей, чем именно автомобиль ценен более всего.

За РулемНовая модель АВТОВАЗа Лада Искра: всё, что о ней известно

Помимо того, что для большинства современных водителей не очень-то ценна красота и мощь автомобиля, многие вообще не склонны рассматривать машину как источник получения позитивных эмоций. Во всяком случае, об этом говорят результаты опроса «За рулем» в Viber. Мы спросили: чем является для вас авто в первую очередь?

В комментариях к посту мы нашли массу ответов, в которых люди выбирали сразу два варианта: «удовольствие» и «необходимость». Однако в самом опросе условия были поставлены жестко, и можно было выбрать что-то одно. Третьим вариантом было «средство заработка», и его выбрало наименьшее количество наших подписчиков, всего 5% из более чем 4 тысяч проголосовавших.

За РулемПроверь себя на знание ПДДЗа РулемИспытания нового топлива — оно уже продается на АЗСЗа РулемЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

За РулемСуперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

«За рулем» в Viber – подписаться!

Как источник удовольствия машину однозначно оценивают только 15% респондентов. Тогда как с тем, что автомобиль – это простая (но, очевидно, очень важная) необходимость, согласны аж 80%.

Что ж, сложив результаты пары вышеозначенных соцопросов, можно прийти к такому умозаключению: если подобные опросы проводят автопроизводители (а они проводят), автомобиль недалекого будущего рисуется довольно-таки отчетливо…

За Рулем
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Фото: Depositphotos

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в Дзен
За РулемИннокентий Кишкурно
Поделиться:
Оцените материал:
0 : 0