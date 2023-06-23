Большинство водителей не считает машину источником удовольствия

Мы спросили наших читателей, чем именно автомобиль ценен более всего.

Помимо того, что для большинства современных водителей не очень-то ценна красота и мощь автомобиля, многие вообще не склонны рассматривать машину как источник получения позитивных эмоций. Во всяком случае, об этом говорят результаты опроса «За рулем» в Viber. Мы спросили: чем является для вас авто в первую очередь?

В комментариях к посту мы нашли массу ответов, в которых люди выбирали сразу два варианта: «удовольствие» и «необходимость». Однако в самом опросе условия были поставлены жестко, и можно было выбрать что-то одно. Третьим вариантом было «средство заработка», и его выбрало наименьшее количество наших подписчиков, всего 5% из более чем 4 тысяч проголосовавших.

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Как источник удовольствия машину однозначно оценивают только 15% респондентов. Тогда как с тем, что автомобиль – это простая (но, очевидно, очень важная) необходимость, согласны аж 80%.

Что ж, сложив результаты пары вышеозначенных соцопросов, можно прийти к такому умозаключению: если подобные опросы проводят автопроизводители (а они проводят), автомобиль недалекого будущего рисуется довольно-таки отчетливо…

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