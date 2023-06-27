«Автопоток»: АВТОВАЗ вернулся к разработке новой Нивы

На заводе склоняются к тому, что внедорожник будет довольно компактным, габаритами лишь немного превосходя нынешнюю Niva Travel.

Несмотря на остановку проекта Нивы третьего поколения, который разрабатывался совместно с Renault Group, на АВТОВАЗе решили вернуться к идее нового внедорожника – чтобы было чем заменить нынешние Niva Legend и Niva Travel после 2030 года. Об этом сообщает источник со ссылкой на собственные данные.

Напомним, за последние несколько лет перспективная Нива официально представлялась в двух вариантах дизайна. Ранняя Niva Vision была разработана тогдашним шеф-дизайнером Lada Стивом Маттином (фото №1), вторая успела показаться лишь на тизере (фото №2) – после смены Маттина на француза Жана-Филиппа Салара.

Обе машины разрабатывались на французских компонентах – первый концепт построили на платформе Renault Duster, второму прочили новую архитектуру CMF B-LS, которую также должны были получить новые кроссоверы Dacia Duster и Bigster.

Сообщается, что степень готовности Нивы на CMF B-LS была очень высокой, но сейчас закончить этап индустриализации не представляется возможным. Поэтому новый внедорожник будет совершенно другим.

Нива, разрабатываемая с французами, была довольно крупной, «самостоятельная» же видится как более компактная, габаритами лишь немного превосходящая нынешнюю Niva Travel, пишет источник. Сейчас работы по ней находятся на самой начальной стадии – научно-исследовательских работ.

Параллельно разрабатывается и кроссовер на базе Lada Vesta NG, об этом проекте сообщалось официально. Он будет дистанцирован от новой Нивы концептуально (Нива будет проектироваться именно как внедорожник, а не кроссовер), но может поделиться с ней некоторыми деталями и узлами.

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Источник: Автопоток

Фото: АВТОВАЗ