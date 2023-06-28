В московском Музеоне пройдет фестиваль «Автокультура»

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С 30 июня по 2 июня в самом центре Москвы пройдет автомобильный праздник – фестиваль «Автокультура». Событие предстоит поистине грандиозное. «За рулем» уже рассказывал, какие удивительные встречи ждут посетителей в рамках лектория, теперь пришло время познакомиться с остальной программой фестиваля.

Фестиваль ежегодный, и в этом году выбрана особая тема: «Автомобиль как искусство». Поклонники высокой автокультуры смогут познакомиться с поистине редчайшими машинами и мотоциклами со всего мира, выставленными в парке среди зелени и скульптур.

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В атмосфере настоящего творчества перед вами предстанут хорошо узнаваемая классика, легенды автоспорта, редкие янгтаймеры, эффектные спорткары, а также настоящие жемчужины мира автопрома, ранее никогда не выставлявшиеся! Для поклонников мотокультуры сформирована отдельная мотозона. В итоге на одной площадке удалось собрать 130 экспонатов.

Помимо этого на специальных мероприятиях гости получат уникальную возможность обмена опытом, из первых уст узнают о последних трендах, присоединятся к автомобильному комьюнити и приятно проведут время в неповторимой атмосфере», – сообщает пресс-служба фестиваля.

Образовательную программу дополнит развлекательная часть, где обещаются тематические мастер-классы, розыгрыши и другие активности. Аккомпанементом мероприятия станут живые звуки классики и джаза. Узнать подробнее о фестивале и следить за программой можно на странице события официального сайта проекта «Автокультура» – https://autoculture.media/.

За Рулем

Фото: фестиваль «Автокультура»

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За РулемИннокентий Кишкурно
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