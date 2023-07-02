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На помощь придет ГИБДД.

Прощай, V8: Mercedes-Benz выпустил спецверсию G500 Final Edition

Mercedes-Benz представил ограниченную серию G500 Final Edition. Всего будет выпущено 1500 автомобилей.

За РулемНа конвейере Mercedes‑Benz замечен старый G-Class

Mercedes-Benz G500 Final Edition имеет несколько особенностей, отличающих его от других моделей. Он доступен в одном из трех эксклюзивных цветов и оснащен расширенным хром-пакетом. Встроенные в зеркала заднего вида лампы проецируют на дорогу надпись Stronger than Time. Внутри автомобиля установлена топовая акустика Burmester, комфортные кресла с кожей Nappa и шильдики, указывающие на принадлежность к финальной серии.

За Рулем

Главной особенностью является то, что Новый G500 Final Edition сохраняет 4-литровый V8 мотор, который развивает мощность в 421 лошадиные силы.

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Mercedes-Benz G500 Final Edition станет последней моделью G-class с двигателем V8, перед тем как перейти на V6 и в будущем на электрический привод.

За Рулем

Источник: IXBT

Фото: Mercedes-Benz

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Mercedes-Benz G-класса  2017
/ срок владения: 6 месяцев - 1 год

Достоинства:

Страшный.

Недостатки:

Все ломается.

Комментарий:

Лучше танк купить и не морочить голову.

+2