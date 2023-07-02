Прощай, V8: Mercedes-Benz выпустил спецверсию G500 Final Edition
Mercedes-Benz G500 Final Edition имеет несколько особенностей, отличающих его от других моделей. Он доступен в одном из трех эксклюзивных цветов и оснащен расширенным хром-пакетом. Встроенные в зеркала заднего вида лампы проецируют на дорогу надпись Stronger than Time. Внутри автомобиля установлена топовая акустика Burmester, комфортные кресла с кожей Nappa и шильдики, указывающие на принадлежность к финальной серии.
Главной особенностью является то, что Новый G500 Final Edition сохраняет 4-литровый V8 мотор, который развивает мощность в 421 лошадиные силы.
Mercedes-Benz G500 Final Edition станет последней моделью G-class с двигателем V8, перед тем как перейти на V6 и в будущем на электрический привод.
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Источник: IXBT
Фото: Mercedes-Benz
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Отзывы о Mercedes-Benz G-класса (2)
Страшный.
Все ломается.
Лучше танк купить и не морочить голову.