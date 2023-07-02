Дрон, спасающий человеческие жизни

Представлен уникальный огнестойкий дрон FireDrone, который может быть полезен пожарным при исследовании горящих зданий.

FireDrone отличается от обычных дронов тем, что он может выдерживать температуру до 200°C в течение 10 минут. Теплостойкость дрона достигается благодаря изолирующему слою аэрогеля, который окружает его электронику, и алюминиевой внешней оболочке. FireDrone оснащен обычной и инфракрасной камерами, а также датчиком CO 2 .

Дрон способен в режиме реального времени передавать такие данные, как информация о распределении источников огня, опасных местах, которых следует избегать, и местонахождении людей.

Дрон уже прошел успешные испытания в учебном центре пожарных, в будущем планируются еще более обширные и глубокие тесты.

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Источник: IXBT

Фото: empa.ch