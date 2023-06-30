Штрафы за выделенку с 22 до 6 часов будут отменять
Сейчас такое нарушение в Москве и Санкт-Петербурге обходится автовладельцам в 3 тысячи рублей.
Законопроект, предусматривающий отмену штрафа за проезд по выделенной автобусной полосе с 22.00 до 6.00, подготовила партия «Новые люди».
«Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 12.17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" (далее – законопроект) предлагается исключить административную ответственность для водителей и собственников транспортных средств за проезд по полосе для маршрутных транспортных средств с 22:00 до 6:00», — говорится в пояснительной записке к документу.
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В связи с ремонтными работами или трудными участками дорог водители выезжают на автобусные полосы в ночное время, говорится в пояснительных материалах.
Это не влияет на скорость движения общественного транспорта, а автомобилисты несут лишние расходы, не обусловленные прямой необходимостью, считают партийцы.
Законопроект направлен в правительство для получения отзыва.
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Источник: ПРАЙМ
Фото: depositphotos.com
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