Nissan X-Trail вернулся в Россию. Но с небольшими особенностями
Самой интересной особенностью является 1,5-литровый трехцилиндровый мотор, выдающий 204 л.с. У него переменная степень сжатия (от 8:1 до 14:1) и возможность работы на бензине АИ-92. Все ввезенные машины имеют полноприводную трансмиссию с цепным вариатором Xtronic. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 8,7 с.
Комплектации богатые: передние сиденья с электроприводом, панорамная крыша, система кругового обзора, круиз-контроль и 18-дюймовые колёсные диски. Но при этом нет подогрева сидений и багажных рейлингов.
Но самым неприятным нюансом является цена – 4,5 млн рублей.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
Источник: IXBT
Фото: Nissan
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Отзывы о Nissan X-Trail (18)
Рестайлинг
Нету
В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум