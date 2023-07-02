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Nissan X-Trail вернулся в Россию. Но с небольшими особенностями

Крупный дилер привез в Россию партию новейших Nissan X-Trail из Китая по схеме параллельного импорта. У такой модели есть масса нюансов, которые нужно учитывать при покупке.

За РулемОбновленный Nissan X-Trail – первые фото

Самой интересной особенностью является 1,5-литровый трехцилиндровый мотор, выдающий 204 л.с. У него переменная степень сжатия (от 8:1 до 14:1) и возможность работы на бензине АИ-92. Все ввезенные машины имеют полноприводную трансмиссию с цепным вариатором Xtronic. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 8,7 с.

За Рулем

Комплектации богатые: передние сиденья с электроприводом, панорамная крыша, система кругового обзора, круиз-контроль и 18-дюймовые колёсные диски. Но при этом нет подогрева сидений и багажных рейлингов.

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Но самым неприятным нюансом является цена – 4,5 млн рублей.

Источник: IXBT

Фото: Nissan

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Nissan X-Trail (18)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Nissan X-Trail  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Рестайлинг

Недостатки:

Нету

Комментарий:

В новую версию Икстрейла я влюбился на морду кроссовера расчерченную уголками. Передняя оптика полностью светодиодная, а противотуманку сделали галогенной. Когда едешь, спереди все белым горит, а низ желтый. Задний противотуманный фонарь один посередине, как циклоп. Приятно, что рестайлинг виден сразу. Год у меня 2020, не знаю почему тут только 2017 максимум

+1