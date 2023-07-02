Nissan X-Trail вернулся в Россию. Но с небольшими особенностями

Крупный дилер привез в Россию партию новейших Nissan X-Trail из Китая по схеме параллельного импорта. У такой модели есть масса нюансов, которые нужно учитывать при покупке.

Самой интересной особенностью является 1,5-литровый трехцилиндровый мотор, выдающий 204 л.с. У него переменная степень сжатия (от 8:1 до 14:1) и возможность работы на бензине АИ-92. Все ввезенные машины имеют полноприводную трансмиссию с цепным вариатором Xtronic. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 8,7 с.

Комплектации богатые: передние сиденья с электроприводом, панорамная крыша, система кругового обзора, круиз-контроль и 18-дюймовые колёсные диски. Но при этом нет подогрева сидений и багажных рейлингов.

Но самым неприятным нюансом является цена – 4,5 млн рублей.

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Источник: IXBT

Фото: Nissan