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Предпосылок к снижению цен пока не наблюдается.

Стало известно, какие автомобили предпочитают угонщики

Но в целом число обращений в страховую по поводу угонов снизилось.

За РулемВ Марселе из автосалона угнали несколько десятков автомобилей

В первом полугодии 2023 года стало в 3 раза меньше обращений в страховую компанию в связи с угонами автомобилей, такие данные приводит Группа «Ренессанс страхование». Резкое падение числа случаев наблюдалось в феврале, а пик активности угонщиков пришелся на май 2023 года.

В Москве и Санкт-Петербурге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число угонов снизилось в два раза.

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Чаще всего под прицел злоумышленников попадают автомобили следующих марок:

  • Kia
  • Hyundai
  • BMW
  • Toyota
  • Citroen
  • Audi
  • Mitsubishi
  • Porsche.

Наиболее популярными моделями у преступников оказались Kia Rio, Hyundai Santa Fe и Kia Cerato.

Аналитики говорят, что продолжается тренд на снижение количества угонов, и полагают, что автовладельцы стали бережнее относиться к своим автомобилям и лучше их защищать. Эффективнее стали работать и правоохранительные органы, а в городах стало больше видеокамер.

Фото: Depositphotos

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За РулемАлексеева Елена
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