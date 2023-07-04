Популярный российский мусоровоз получил новое шасси

Смоленский завод КДМ начал выпуск популярной модели мусоровоза на новом шасси КАМАЗ-Компас 12».

Малогабаритный мусоровоз СМ-8 теперь будет устанавливаться на шасси КАМАЗ-Компас-12. Раньше в этом качестве были доступны только МАЗ, Isuzu и JAC.

Новая техника имеет колесную формулу 4х2 и габариты 7520 х 2400 х 910 мм, что позволяет работать в условиях плотной городской застройки. Также мусоровоз имеет возможность перемещаться по дорогам, где установлены ограничения, касающиеся нагрузки на ось.

Компас-12 выпускается на заводе «Тракс Восток Рус» в Набережных Челнах. Автомобиль приводит в движение двигатель Cummins объемом 3,8 л и мощностью 166 л. с., работающий в паре с 6-ступенчатой механикой.

Что касается самого бункера, он имеет коэффициент прессования 1:7, полный цикл прессования занимает 19 секунд. Емкость 8 8 куб. м позволяет загружать до 65 контейнеров объемом 1100 л каждый. Универсальная машина может выполнять операции с контейнерами различных типов и размеров вместимостью от 60 до 1100 литров.

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Источник: журнал «Рейс»

Фото: КАМАЗ