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Какую спецтехнику чаще всего берут в аренду?Какую спецтехнику чаще всего берут в аренду?
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Опрос среди жителей нашей страны провел ВЦИОМ.

Какую спецтехнику чаще всего берут в аренду?

За прошедший год спрос на аренду спецтехники вырос на 29%.

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По данным портала Авито Спецтехника, за первые пять месяцев текущего года спрос на аренду спецтехники во всех категориях увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и на 34% по сравнению с 2021 годом. Согласно данным, самыми популярными категориями стали:

  • «навесное оборудование» (+84%).
  • «коммунальная техника» (+67%)
  • «землеройная техника» (+59%).
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В сравнении с 2021 годом, интерес к категории «навесное оборудование» вырос еще заметнее – на 157%. К разделам «коммунальная техника» и «сельхозтехника» интерес вырос на 141% и 109% соответственно.

По словам руководителя портала Авито Спецтехника Андрея Ковалева, рост предложения спецтехники в аренду, а также повышение спроса на нее можно объяснить, прежде всего, изменением стоимости владения и ее содержания. Другой не менее важный фактор – трансформация глобальных цепочек поставок. В этом смысле аренда спецтехники становится более актуальной.

За Рулем

Источник и фото: журнал «Рейс»

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За РулемЛежнин Роман
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