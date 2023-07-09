Пока мы рассуждаем о фурах-беспилотниках, в Китае они уже «намотали» 40 млн км
Inceptio Technology, один из ведущих китайских разработчиков технологий автономного вождения для большегрузных автомобилей, теперь может поделиться опытом: с помощью ее систем грузовики Китая совершили более чем 40 млн км безаварийных поездок по дорогам общего пользования страны.
Inceptio оснастила своей системой сотни автомобилей. Грузовики третьего уровня автономности марок Dongfeng и Sinotruk находятся в коммерческой эксплуатации с конца 2021 года.
По данным Inceptio, технология трехмерных датчиков сверхдальнего действия удерживает отраслевой рекорд с частотой ошибок менее 5% на расстоянии 1000 метров.
Алгоритмы оптимизируют расход топлива в любой ситуации, что приводит к его экономии от 3% до 7% по сравнению с результатами, которые демонстрируют самые экономные водители.
В прошлом году Inceptio стала первой компанией, получившей допуск к использованию автономных большегрузов без водителя уровня 4 на дороги Китая.
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Источник: Auto Mediaportal
Фото: Mobility/Inceptio
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