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В России не осталось ни одной Toyota и Lexus

В июне 2023 года дилеры этих автопроизводителей не продали ни одного автомобиля, официально ввезенного в страну, склады пусты.

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Вслед за немецкими производителями, запасы Toyota и Lexus нас российских складах полностью иссякли. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в июне также не было продано ни одного автомобиля Audi, Genesis, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Jeep, Subaru, Isuzu, Honda и Suzuki. Что примечательно, Suzuki официально из России не уходила, но автомобили при этом не поставляет.

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По данным «Автостата» всего в России в июне 2023 года было продано 82 407 легковых авто. Первое место у Lada (23 777 машин), далее следуют Chery (10 081 автомобиль), Haval (8278), Geely (6903) и Changan (3490).

    Источник: IXBT

    Фото: Toyota, Lexus

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    За РулемЛежнин Роман
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