Названа альтернатива кроссоверу – вы удивитесь!

Приобретение японского седана в качестве альтернативы рассматривают покупатели самых популярных подержанных кроссоверов в ценовой категории от 1,5 до 3 млн рублей.

Такие выводы сделал портал Auto.ru по итогам своего исследования.

Аналитики изучили поведение пользователей маркетплейса и определили модели, которые покупатели рассматривают в качестве альтернативы машине, на которую нацелились в первую очередь. Самые яркие результаты наблюдались в ценовой категории от 1,5 до 3 млн рублей.

Ценовая вилка достаточно большая, в неё попадает большое количество моделей и, в первую очередь, кроссоверов. Так, покупатели присматриваются к Kia Sorento, Volkswagen Tiguan, Mazda CX-5, Kia Sportage, Toyota RAV4. При этом практически всегда на первых позициях покупателей этих моделей в качестве альтернативы Toyota Camry. При этом потенциальных покупателей, судя по всему, не пугает ни ограниченная практичность седана, ни клиренс, ни отсутствие полного привода.

Неудивительно, что Camry выступает и первой альтернативой у покупателей, нацелившихся на корейский (Kia Optima) или немецкий (Mercedes E-класса и BMW 5-й серии) седан бизнес-класса.

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Источник: IXBT

Фото: Toyota, Unsplash