Названа альтернатива кроссоверу – вы удивитесь!
Такие выводы сделал портал Auto.ru по итогам своего исследования.
Аналитики изучили поведение пользователей маркетплейса и определили модели, которые покупатели рассматривают в качестве альтернативы машине, на которую нацелились в первую очередь. Самые яркие результаты наблюдались в ценовой категории от 1,5 до 3 млн рублей.
Ценовая вилка достаточно большая, в неё попадает большое количество моделей и, в первую очередь, кроссоверов. Так, покупатели присматриваются к Kia Sorento, Volkswagen Tiguan, Mazda CX-5, Kia Sportage, Toyota RAV4. При этом практически всегда на первых позициях покупателей этих моделей в качестве альтернативы Toyota Camry. При этом потенциальных покупателей, судя по всему, не пугает ни ограниченная практичность седана, ни клиренс, ни отсутствие полного привода.
Неудивительно, что Camry выступает и первой альтернативой у покупателей, нацелившихся на корейский (Kia Optima) или немецкий (Mercedes E-класса и BMW 5-й серии) седан бизнес-класса.
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Источник: IXBT
Фото: Toyota, Unsplash
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Отзывы о Toyota Camry (7)
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.