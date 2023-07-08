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Названа альтернатива кроссоверу – вы удивитесь!Названа альтернатива кроссоверу – вы удивитесь!
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Названа альтернатива кроссоверу – вы удивитесь!

Приобретение японского седана в качестве альтернативы рассматривают покупатели самых популярных подержанных кроссоверов в ценовой категории от 1,5 до 3 млн рублей.

За РулемНовая Toyota Camry: первые «живые» фото

Такие выводы сделал портал Auto.ru по итогам своего исследования.

Аналитики изучили поведение пользователей маркетплейса и определили модели, которые покупатели рассматривают в качестве альтернативы машине, на которую нацелились в первую очередь. Самые яркие результаты наблюдались в ценовой категории от 1,5 до 3 млн рублей.

За Рулем

Ценовая вилка достаточно большая, в неё попадает большое количество моделей и, в первую очередь, кроссоверов. Так, покупатели присматриваются к Kia Sorento, Volkswagen Tiguan, Mazda CX-5, Kia Sportage, Toyota RAV4. При этом практически всегда на первых позициях покупателей этих моделей в качестве альтернативы Toyota Camry. При этом потенциальных покупателей, судя по всему, не пугает ни ограниченная практичность седана, ни клиренс, ни отсутствие полного привода.

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Неудивительно, что Camry выступает и первой альтернативой у покупателей, нацелившихся на корейский (Kia Optima) или немецкий (Mercedes E-класса и BMW 5-й серии) седан бизнес-класса.

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Источник: IXBT

Фото: Toyota, Unsplash

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За РулемЛежнин Роман
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Отзывы о Toyota Camry (7)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Toyota Camry  2012
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.

Недостатки:

Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.

Комментарий:

Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.

-15