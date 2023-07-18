Ждем изменений в КоАП: как будут наказывать уклонистов

Сейчас у ГИБДД нет законных оснований наказывать за езду с «приостановленными» правами.

С 11 июля 2023 года вступил в силу приказ, уточняющий «порядок ограничения права на управление транспортными средствами» для лиц, которые по повестке не явились в военкомат. Решение об ограничении будет вноситься в Единый реестр воинского учета (он заработает только к осеннему призыву). К слову, в приказе не указано, что у уклонистов будут забирать водительские права, речь идет лишь об ограничениях.

Несмотря на то, что указанный приказ действует уже несколько дней, не совсем понятно, как все будет на практике. Вот что рассказала в беседе с «За рулем» юрист, член Союза юристов-блогеров при АЮР Яна Финк.

«В КоАП РФ сейчас существует статья 17.17., в которой указано: «Нарушение должником установленного в соответствии с законодательством об исполнительном производстве временного ограничения на пользование специальным правом в виде права управления транспортным средством влечет обязательные работы на срок до пятидесяти часов или лишение специального права на срок до одного года». Но указанная норма не относится к уклонистам», – подчеркнула эксперт.

Юрист предположила, что в ближайшее время в КоАП будут внесены изменения в части привлечения к административной ответственности лиц, в отношении которых введены ограничения на управление транспортным средством.

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Фото: За рулем