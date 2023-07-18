Бывший завод Mazda во Владивостоке приступил к выпуску пикапов

Пилотная партия новой линейки собирается на площадке бывшего СП.

Во Владивостоке в понедельник возобновил работу завод группы «Соллерс». Там приступили к производству пикапов, которые появятся на рынке под брендом Sollers.

Серийное производство и официальная презентация новых моделей пикапов состоятся в начале сентября», – рассказали на предприятии.

Ранее стало известно, что на заводе во Владивостоке будут собирать пикапы JAC T6. «Соллерс» уже сотрудничает с фирмой JAC и выпускает в Елабуге коммерческие Sollers Atlant и Argo, которые отличаются от китайских оригиналов только эмблемами и шильдиками.

Как заверил представитель «Соллерса», линейка выпускаемых во Владивостоке автомобилей будет расширяться, переговоры с потенциальными китайскими партнерами уже ведутся.

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Источник: Интерфакс

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС