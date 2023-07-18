Бывший завод Mazda во Владивостоке приступил к выпуску пикапов
Пилотная партия новой линейки собирается на площадке бывшего СП.
Во Владивостоке в понедельник возобновил работу завод группы «Соллерс». Там приступили к производству пикапов, которые появятся на рынке под брендом Sollers.
Серийное производство и официальная презентация новых моделей пикапов состоятся в начале сентября», – рассказали на предприятии.
ТОП-5 китайских автобрендов: какой выбратьБАМ: история трудового подвигаКакое топливо подходит для российских условий
Ранее стало известно, что на заводе во Владивостоке будут собирать пикапы JAC T6. «Соллерс» уже сотрудничает с фирмой JAC и выпускает в Елабуге коммерческие Sollers Atlant и Argo, которые отличаются от китайских оригиналов только эмблемами и шильдиками.
Как заверил представитель «Соллерса», линейка выпускаемых во Владивостоке автомобилей будет расширяться, переговоры с потенциальными китайскими партнерами уже ведутся.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: Интерфакс
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!За рулем в Дзен
Поделиться:
Оцените материал:
0
Отзывы о JAC T6 Pickup
К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!