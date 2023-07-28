Как зовут лучших таксистов Москвы

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27 июля Ассоциация содействия развитию транспортной отрасли «Транспортная Ассоциация Московской Агломерации» (Ассоциация «ТАМА») при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы провела Конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель такси Москвы — 2023».

Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта:

— Московское такси – важная часть транспортной системы столицы. Его услугами ежедневно пользуются более полутора миллиона москвичей. Поэтому крайне важна подготовка водителей. Каждый год мы проводим конкурсы профессионального мастерства. Таксисты могут продемонстрировать свои навыки и в очередной раз доказать, что это – сложная и важная профессия. Поздравляем победителей! Желаем новых побед, спокойный поездок и довольных пассажиров.

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Участники конкурса прошли три сложных тура. В первом туре проверялись их знания Правил дорожного движения с помощью очень коварных и нестандартных задачек, которые, кстати, еженедельно публикует и журнал «За рулем» – старейшее и самое авторитетное автомобильное издание в России.

Вторым туром стало соревнование по скоростному маневрированию, а третьим – проверка знания действующего законодательства о работе такси и знания города.

Виталий Плевако
Андрей Ситников
Сергей Николаев
Ольга Шаронова

Первое место в личном зачете занял Виталий Плевако, работающий на ИП Любовь Федорову.

Второе и третье место в личном зачете досталось водителям из ООО «ЮНЕВЕСТ» – Андрею Ситникову и Сергею Николаеву соответственно.

Первое место в личном зачете среди женщин-водителей такси заняла Ольга Шаронова из Филиала СЗП ГУП «Мосгортранс».

Источник и фото: Дептранс Москвы

Виталий Плевако
Андрей Ситников
Сергей Николаев
Ольга Шаронова

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За рулем в Дзен
За РулемКирилл Панов
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