Самый дешевый Mercedes-Benz покажут в сентябре
Компания анонсировала первое фото нового доступного седана. Будущий бюджетный Mercedes-Benz будет иметь как бензиновую, так и электрическую версию.
Кузов нового автомобиля будет трехобъемным, но его дизайн может намекать на то, что это не просто седан, а лифтбэк. Плавная задняя линия крыши подразумевает, что заднее стекло будет подниматься вместе с крышкой багажника, а количество дверей может увеличиться с четырех до пяти. Это добавит практичности и удобства для пассажиров.
Хотя конкретные технические характеристики нового автомобиля пока не раскрываются, ранее Mercedes-Benz сообщал о своих планах начать производство нового семейства компактных автомобилей на полностью электрической архитектуре. Однако предполагается, что новинка, о которой идет речь, будет последней моделью марки, предлагающей вариант с двигателями внутреннего сгорания помимо чисто электрической версии.
Новый седан от Mercedes-Benz будет представлен на международном автосалоне в Мюнхене в сентябре 2023 года.
Источник: Autonews
Фото: Mercedes-Benz
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