Самый дешевый Mercedes-Benz покажут в сентябре

Mercedes-Benz всегда славился своими роскошными и дорогими автомобилями, но сейчас компания готовится представить нечто совершенно новое.

Компания анонсировала первое фото нового доступного седана. Будущий бюджетный Mercedes-Benz будет иметь как бензиновую, так и электрическую версию.

Кузов нового автомобиля будет трехобъемным, но его дизайн может намекать на то, что это не просто седан, а лифтбэк. Плавная задняя линия крыши подразумевает, что заднее стекло будет подниматься вместе с крышкой багажника, а количество дверей может увеличиться с четырех до пяти. Это добавит практичности и удобства для пассажиров.

Хотя конкретные технические характеристики нового автомобиля пока не раскрываются, ранее Mercedes-Benz сообщал о своих планах начать производство нового семейства компактных автомобилей на полностью электрической архитектуре. Однако предполагается, что новинка, о которой идет речь, будет последней моделью марки, предлагающей вариант с двигателями внутреннего сгорания помимо чисто электрической версии.

Новый седан от Mercedes-Benz будет представлен на международном автосалоне в Мюнхене в сентябре 2023 года.

Источник: Autonews

Фото: Mercedes-Benz