Знаменитый Nissan GT-R Nismo из фильма будет продан на аукционе

Ожидаемая стоимость гоночного автомобиля из фильма «Гран Туризмо» составляет от 225 тысяч фунтов стерлингов.

В следующем месяце состоится премьера фильма «Гран Туризмо», и аукцион Silverstone решил поддержать эту событийную ночь, выставив на продажу один из самых впечатляющих автомобилей, использованных при съемке – Nissan GT-R GT3 2014 года.

Nissan GT-R GT3 – это не просто автомобиль, он является частью истории европейской команды Nissan, принимавшей участие в чемпионатах FIA GT. В одном из сезонов этот болид пилотировал талантливый гонщик Дженн Марденборо, о котором и рассказывается в фильме «Гран Туризмо». Он лично принял участие в съемках фильма в качестве каскадера.

В настоящее время автомобиль принадлежит главе GT Academy Даррену Коксу, который в фильме сыгран Орландо Блумом.

Источник: Аукцион Silverstone

Фото: скриншот видео Youtube