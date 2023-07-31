АВТОВАЗ будет делать больше бюджетных Lada

Автозавод готов гарантировать, что до конца года цены на них не вырастут.

АВТОВАЗ намерен увеличить производство своих самых бюджетных моделей Lada в 2023 году. Как сообщил президент компании Максим Соколов, они готовы удерживать цены на них до 700 тыс. рублей, несмотря на инфляцию в стране и рост курса валют.

Он отметил, что такое решение позволит подстроиться под запросы клиентов, которые ориентированы на покупку недорогих машин. Речь в первую очередь идет о модели Lada Granta.

При этом глава АВТОВАЗа обратил внимание, что в нынешней ситуации удерживать цены на авто непросто, но компания делает все, чтобы минимизировать влияние негативных факторов и не допустить роста цен.

Соколов также добавил, что АВТОВАЗ продолжает испытывать давление со стороны глобальных поставщиков, которые отказываются поставлять даже простейшие компоненты, не попавшие в санкционные списки.

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Источник: РИА Новости

Фото: АВТОВАЗ