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АВТОВАЗ будет делать больше бюджетных Lada

Автозавод готов гарантировать, что до конца года цены на них не вырастут.

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АВТОВАЗ намерен увеличить производство своих самых бюджетных моделей Lada в 2023 году. Как сообщил президент компании Максим Соколов, они готовы удерживать цены на них до 700 тыс. рублей, несмотря на инфляцию в стране и рост курса валют.

Он отметил, что такое решение позволит подстроиться под запросы клиентов, которые ориентированы на покупку недорогих машин. Речь в первую очередь идет о модели Lada Granta.

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При этом глава АВТОВАЗа обратил внимание, что в нынешней ситуации удерживать цены на авто непросто, но компания делает все, чтобы минимизировать влияние негативных факторов и не допустить роста цен.

Соколов также добавил, что АВТОВАЗ продолжает испытывать давление со стороны глобальных поставщиков, которые отказываются поставлять даже простейшие компоненты, не попавшие в санкционные списки.

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Источник: РИА Новости

Фото: АВТОВАЗ

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За РулемПономарева Дарина
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Отзывы о LADA Granta (20)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Granta  2014
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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