АВТОВАЗ будет делать больше бюджетных Lada
АВТОВАЗ намерен увеличить производство своих самых бюджетных моделей Lada в 2023 году. Как сообщил президент компании Максим Соколов, они готовы удерживать цены на них до 700 тыс. рублей, несмотря на инфляцию в стране и рост курса валют.
Он отметил, что такое решение позволит подстроиться под запросы клиентов, которые ориентированы на покупку недорогих машин. Речь в первую очередь идет о модели Lada Granta.
При этом глава АВТОВАЗа обратил внимание, что в нынешней ситуации удерживать цены на авто непросто, но компания делает все, чтобы минимизировать влияние негативных факторов и не допустить роста цен.
Соколов также добавил, что АВТОВАЗ продолжает испытывать давление со стороны глобальных поставщиков, которые отказываются поставлять даже простейшие компоненты, не попавшие в санкционные списки.
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Источник: РИА Новости
Фото: АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA Granta (20)
Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.
Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена
Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход - светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ - только Hella. Передние тормозные колодки ATE...