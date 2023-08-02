Игра скорости и музыки: скоро на фестивале Garage Fest Игора Драйв 2023

В выходные на автодроме «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге состоится грандиозное мероприятие

На фестивале Garage Fest Игора Драйв 2023, который пройдет 5 и 6 августа, любители высоких скоростей смогут насладиться 4-часовой гонкой на выносливость в рамках третьего этапа Russian Endurance Challenge 2023.

Поклонников искусства управляемого скольжения на асфальте ждет четвертый этап межрегионального чемпионата по дрифту RDS Europe 2023. Дополнит программу выставка дрэгстеров и промодов, чье участие украшает чемпионаты России и мира по дрэг-рейсингу RDRC.

На площадках фестиваля свое мастерство покажут десятки спортсменов из ведущих команд России – от пилотов с мировым именем до молодых, но подающих надежды гонщиков.

В зоне «Автокультура» представят более 100 редких автомобилей – от гоночных болидов до эффектных спорткаров. Здесь же в лектории гости смогут послушать выступления авторитетных спикеров, а известные персоны из мира автомобилей, авто- и мотоспорта примут участие в дискуссиях, посвященных темам скорости, автоспорта, автомобильной культуры и т. д.

Впервые на фестивале пройдет международное инженерно-спортивное мероприятие «Формула Студент». Учащиеся ВУЗов страны покажут жюри болиды собственной постройки, расскажут о них и испытают на гоночной трассе.

Гостей Garage Fest Игора Драйв 2023 ждут диджей-сеты и выступления звезд российской эстрады. Свои хиты исполнят Леонид Агутин, Владимир Пресняков и Мари Краймбрери.

Желающие проверить свои навыки вождения смогут это сделать в центре контраварийной подготовки и картинговых заездах.

Передохнуть и подкрепиться пригласят в фуд-зоны с разнообразной едой и напитками.

Билеты на Garage Fest Игора Драйв 2023 можно приобрести по ссылке.

Источник, фото: «Росгонки»