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За вождение электросамокатов вдвоем или подшофе начнут штрафовать

В Совфеде подготовили законопроект, вводящий штрафы за нарушения при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности (СИМ)

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Законопроект подготовлен сенатором Артемом Шейкиным, который предлагает за вождение электросамоката вдвоем и более лицами ввести штраф в размере 2 тысяч рублей.

За оставление водителем СИМ или велосипеда места ДТП, участником которого он являлся, предлагается наказывать штрафом в 5 тысяч рублей.

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Невыполнение требования сотрудника полиции об остановке велосипеда, электросамоката или другого СИМ повлечет штраф в размере 800 рублей.

За движение по проезжей части дороги в нарушении ПДД предполагается штраф в размере 2 тысяч рублей, а при фиксации его камерой – 1500 рублей.

За неправильное пересечение проезжей части - 2000 рублей или 1500 рублей при фиксации камерой.

Движение на СИМ, масса которого превышает 35 кг, по пешеходным зонам и тротуарам обойдется нарушителю в 3 тысячи рублей или 2,5 тыс. рублей при фиксации камерой.

За вождение СИМ или велосипеда в нетрезвом виде грозит административным штрафом в размере 5 тысяч рублей.

Источник: РИА Новости

Фото: Василий Федосенко/ТАСС

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