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Ваше авто эвакуируют на ваших глазах? Вот что нужно сделать

Юрист напомнил, могут ли эвакуировать авто в присутствии владельца

Штрафы за превышение средней скорости вернут

Припарковали авто неправильно или в неположенном мете – со всеми такое могло случиться. А вернувшись, обнаружили, что автомобиль уже погрузили на эвакуатор, при этом эвакуатор пока с места не сдвинулся, описывает ситуацию юрист Сергей Смирнов.

Согласно кодексу РФ об административных правонарушениях (статья 27.13), если владелец транспортного средства успевает прибыть на место эвакуации транспортного средства и устранить причину задержания до того, как эвакуатор начал движение, задержание транспортного средства прекращается и его возвращают владельцу.

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В подобной ситуации владельцу следует предъявить документы и переставить автомобиль в разрешенное место.

При этом оплатить штраф все равно придется, напомнил юрист.

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Источник: Про правила/Телеграм

Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев

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За РулемАлексеева Елена
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