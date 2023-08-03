Ваше авто эвакуируют на ваших глазах? Вот что нужно сделать

Юрист напомнил, могут ли эвакуировать авто в присутствии владельца

Припарковали авто неправильно или в неположенном мете – со всеми такое могло случиться. А вернувшись, обнаружили, что автомобиль уже погрузили на эвакуатор, при этом эвакуатор пока с места не сдвинулся, описывает ситуацию юрист Сергей Смирнов.

Согласно кодексу РФ об административных правонарушениях (статья 27.13), если владелец транспортного средства успевает прибыть на место эвакуации транспортного средства и устранить причину задержания до того, как эвакуатор начал движение, задержание транспортного средства прекращается и его возвращают владельцу.

В подобной ситуации владельцу следует предъявить документы и переставить автомобиль в разрешенное место.

При этом оплатить штраф все равно придется, напомнил юрист.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Про правила/Телеграм

Фото: ИТАР-ТАСС/ Сергей Бобылев