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Ремни безопасности заставят людей принять нужное положение

Представлена новая разработка – активные ремни безопасности

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Технологическая группа ZF представила объединенный с компьютером автомобиля ремень безопасности, который в случае непредвиденных обстоятельств моментально приводит пассажиров в правильное, менее травмоопасное положение.

Система ремня безопасности получает информацию от датчиков автомобиля, включая автоматический помощник экстренного торможения. Если обнаруживается надвигающееся столкновение, ремень с точно рассчитанной силой втягивает пассажиров в правильное положение и удерживает во время маневра торможения. Если авария или столкновение все же произойдут (риск вероятности высок) последствия аварии можно свести к минимуму.

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В основе новой системы усовершенствованный активный натяжитель ремня, который связывает информацию, имеющуюся в автомобиле. Как только вы пристегиваете ремень, он сокращает так называемую слабину ремня, т. е. натягивает ремень определенным образом, чтобы он плотно прилегал к пассажиру.

Кроме того, ремень можно использовать в качестве датчика тактильных сигналов, для предупреждения или передачи информации. Например, он может разбудить водителя, если тот устал и потерял бдительность, или при переключении с автоматического на ручное вождение - в сложных случаях может рекомендовать водителю снова взять на себя управление автомобилем.

Источник: auto-medienportal.net

Фото: Autoren-Union Mobilität/ZF

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За РулемАлексеева Елена
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