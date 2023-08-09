По Москве гуляют козы и запрыгивают на машины (видео)

Найден хозяин коз, которые прыгают по припаркованным машинам в Москве

В Сети появились видео из столичного района Южного Бутово, на которых запечатлены гуляющие по улицам козы. И ладно бы они просто гуляли и щипали травку, но они запрыгивают на припаркованные авто, ходят по крышам или спокойно лежат на капоте.

Выяснилось, что козы принадлежат местному пенсионеру, который и отпускает их в свободный выгул на улицы города. Правоохранительные органы об этом знают, с мужчиной проводили беседы, но толку от этого никакого.

А вот для владельцев авто, по которым «гуляют» козы, последствия довольно серьезные. На кузовах остаются вмятины и глубокие царапины от копыт. Обращались ли автовладельцы за компенсацией к хозяину коз, не известно.

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Источник: Подъем

Фото: скриншот с видео VK