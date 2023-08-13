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Стали известны детали Ауруса, которые делает УАЗ

Пресс-служба УАЗа: состоялась первая поставка комплектующих на завод Aurus

На фоне нового витка истории с автомобилями для чиновников «УАЗ-Штамповочное производство», являющееся дочерним предприятием УАЗа, произвело первую крупную поставку комплектующих изделий на автозавод Аурус. Отметим, что УАЗ официально занят в проекте Aurus в качестве поставщика различных деталей.

«Поставка проведена в строгом соответствии с графиком и с надлежащим качеством. Инженерные службы предприятия провели большую работу по подготовке производства и освоению пяти компонентов с изготовлением по технологии: лазерная резка, штамповка, сварка, гальванопокрытие», – говорится в сообщении пресс-службы.
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Проиллюстрированы и конкретные примеры поставляемых на Аурус деталей. Судя по всему, в основной массе это пока небольшие стальные штампованные элементы, вроде кронштейнов, консолей и упорных пластин.

На УАЗе считают, что задействованность в проекте «открывает новые возможности и подтверждает высокое качество исполнения заказов».

Источник: УАЗ

Фото: Aurus, УАЗ

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За РулемИннокентий Кишкурно
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