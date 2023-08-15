Предложение АВТОВАЗа о порядке взаиморасчетов в валюте не одобрили

Идея АВТОВАЗа о создании госцентра для платежей в нацвалютах не нашла поддержки в Минпромторге

Первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков сообщил, что ведомство не считает нужным поддержать предложение АВТОВАЗа о создании новой государственной структуры для взаиморасчетов в валюте. Эти вопросы находятся в ведении Банка России, уточнил замминистра.

«У нас он уже есть — Центральный банк Российской Федерации. Это компетенция ЦБ, и коллеги сейчас работают над данным вопросом», — сказал Осьмаков.

Напомним, что в июле президент АВТОВАЗа Максим Соколов обратил внимание, что у автоконцерна, как и у многих других экспортеров, есть «определенные проблемы» с финансовыми расчетами с зарубежными партнерами. В качестве решения он предложил подумать над созданием нового государственного центра, который структурирует взаиморасчеты в валюте.

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Источник: Прайм

Фото: depositphotos.com