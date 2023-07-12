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АВТОВАЗ пожаловался на сложности в расчетах с западными партнерами

И предложил создать для этого российскую госструктуру.

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Президент АВТОВАЗа Максим Соколов выступил с предложением создать в России новую государственную структуру для взаиморасчетов в валюте. По его словам, сейчас у автоконцерна есть «определенные проблемы» с финансовыми расчетами с зарубежными партнерами. Такие же сложности, по данным Соколова, испытывают и другие экспортеры.

Для решения этой проблемы необходимо вмешательство государства, которое структурирует взаиморасчеты в валюте, подчеркнул глава АВТОВАЗа.

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Нам нужен такой государственный расчетный центр, чтобы поддержать оплату в различных валютах. У нас есть не совсем позитивный опыт взаиморасчетов с Боливией, с боливийским боливиано. И, конечно, мы хотели бы, чтобы такие расчеты проводились более системно, а это возможно только в рамках консолидации всех отраслей и предприятий промышленности», — уточнил Соколов.

Источник: КоммерсантЪ

Фото: АВТОВАЗ, Depositphotos

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