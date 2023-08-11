АВТОВАЗ сделал очередной шаг к началу производства автомобилей с автоматом

100% долей СП японских Toyota Tsusho и Atsumitec в Тольятти перешли в собственность АВТОВАЗа

АВТОВАЗ приобрел завод СП Toyota Tsusho и Atsumitec в Тольятти, который выпускал приводы переключения передач к автоматическим и механическим коробкам. Российский автогигант консолидировал 100% долей ООО «Атсумитек Тойота Цусе Рус».

Завод «АТЦ Рус» был открыт в 2016 году, он рассчитан на производство 400 тыс. приводов в год. По расчетам собственников, на полную производственную мощность предприятие должно было выйти к 2020 году и окупиться к 2016 году.

Большая часть произведенных компонентов поставлялась на АВТОВАЗ. Также потребителем продукции завода был ГАЗ.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Интерфакс

Фото: depositphotos.com